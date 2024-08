Sénégal : le Premier ministre charge Netanyahu et appelle à isoler Israël

"Nous avons un Premier ministre (israélien) dont le pouvoir dépend de cette guerre, (dont) la survie politique dépend de cette guerre, et qui est prêt à marcher sur des milliers de cadavres pour rester Premier ministre et pour ne pas faire face à la justice de son pays", a déclaré M. Sonko au cours du rassemblement de quelques centaines de personnes en soutien aux Palestiniens à la Grande mosquée de Dakar.

Il s'agit d'"arrêter cette barbarie humaine, validée, cautionnée par certains pays occidentaux", a dit le chef de gouvernement qui se réclame d'un panafricanisme de gauche.

M. Sonko a noté les "multiples divisions" qui empêchent musulmans et Africains de "parler d'une seule voix" face à la crise. Des pays dits musulmans ont restés "aphones" et, "depuis le début de cette crise, les actions les plus visibles (en soutien aux Palestiniens) ont été initiées par l'Afrique du Sud", où les musulmans sont très minoritaires, et par certains pays d'Amérique latine, a-t-il dit.

A contrario, "tous ceux qui nous chantent la démocratie et les droits de l'Homme sont ceux qui appuient Israël, qui l'arment", a-t-il insisté.