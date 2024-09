Signé Giltay: Michel Barnier a constitué son équipe, mais le plus dur reste à faire... Qu'est-ce qui peut le bloquer?

Le plus dur pour le gouvernement Barnier, ce sera l'élaboration du budget qui devra être présenté à l'Assemblée nationale le 8 octobre. Un vrai défi alors que la France enregistre un déficit de plus de 3000 milliards d'euros et que les Français réclament plus de pouvoir d'achat et un renforcement des services publics.

Hier, dans le JT de France 2, malgré les injonctions des macronistes, il n'a pas exclu d'augmenter les impôts des plus riches et des grandes entreprises qui gagnent beaucoup d'argent. Avant la présentation du budget, il y aura le 1er ou le 2 octobre sa déclaration de politique générale au Parlement. On connaîtra alors les grandes lignes de ses projets. Son prédécesseur, Gabriel Attal, a déjà posé un ultimatum : qu'il ne touche pas aux récentes avancées sociétales, comme le mariage pour tous, la procréation médicalement assistée ou les droits de la communauté LGBT.