"Soyons effrayés, soyons indignés": Jennifer Lopez soutient Kamala Harris et exhorte les électeurs à faire entendre leur voix

Les deux candidats sont toujours au coude-à-coude dans les sondages et ils multiplient les déplacements et meeting pour convaincre les indécis. Donald Trump continue d'attaquer les migrants dans ses discours, et Kamala Harris, elle, continue de défendre le droit à l'avortement.

La candidate démocrate s'entoure de stars et hier à Las Vegas, c'est la chanteuse Jennifer Lopez qui est venue lui apporter son soutien. "Je me suis promis de ne pas être émue, mais vous savez quoi ? On devrait l'être ! On devrait être effrayés, indignés. Nos sentiments comptent, nous comptons, vous comptez, votre voix et votre vote comptent", a lancé la star.