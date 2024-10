Tensions au Moyen-Orient: "250 terroristes" du Hezbollah éliminés par l'armée israélienne, le Liban riposte

L'armée israélienne a affirmé vendredi avoir frappé plus de 2.000 sites, notamment des infrastructures et des armements, dans le sud du Liban depuis le début de son offensive au sol lundi contre le mouvement islamiste Hezbollah, soutenu par l'Iran.

En riposte, le Hezbollah a affirmé vendredi avoir lancé des obus d'artillerie et des roquettes contre une force israélienne qui s'avançait vers l'ouest du village frontalier de Yaroun, dans le sud du Liban.

"Plus de 2 000 cibles militaires ont été frappées, notamment des terroristes, des infrastructures (...), des bâtiments militaires, des entrepôts d'armes", a indiqué l'armée israélienne. Au total "250 terroristes du Hezbollah parmi lesquels 21 commandants ont été éliminés en quatre jours d'opérations (...) dans le sud du Liban", a ajouté cette dernière dans un communiqué.



Deux soldats israéliens tués

L'armée israélienne a annoncé vendredi que deux de ses soldats avaient été tués par un drone "venant de l'est", lancé depuis l'Irak et qui a touché une base militaire du Golan, selon la radio militaire israélienne.



L'armée a déclaré que les deux soldats avaient été tués par une frappe de drone tiré de l'est, sans préciser de quel pays.

Selon la radio militaire, deux drones "ont été lancés depuis l'Irak et ont pénétré sur le territoire israélien par le plateau du Golan" syrien annexé et occupé par Israël. Outre les deux soldats tués, 24 ont été blessés, selon la radio militaire.



C'est la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza le 7 octobre dernier que "des tirs des milices chiites en Irak parviennent à toucher le territoire israélien [en] faisant des morts et des blessés", selon la radio militaire.