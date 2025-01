"Tout le monde m'est tombé dessus": des témoins racontent la bousculade meurtrière lors d'un pèlerinage géant en Inde

Au moins 15 personnes ont été tuées et beaucoup d'autres blessées mercredi à Prayagraj, dans le nord de l'Inde, lors d'une bousculade pendant le pèlerinage hindou géant de la Kumbh Mela.

Organisé tous les 12 ans, ce rassemblement, présenté comme le plus important de tous les temps, réunit des dizaines de millions de fidèles venus de tout le pays et de l'étranger pour s'immerger au confluent des fleuves sacrés du Gange et de la Yamuna.

"Nous avons au moins 15 morts pour l'instant", a déclaré sous couvert d'anonymat un médecin de l'hôpital de tentes installé sur le site du festival, où les victimes ont été évacuées.