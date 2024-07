Trump lâche ses coups contre Kamala Harris

"Elle veut des avortements au huitième et au neuvième mois de grossesse, jusqu'à la naissance et même après la naissance, l'exécution de bébés", a lancé le candidat républicain lors d'un meeting de campagne en Caroline du Nord, son premier depuis que Joe Biden a jeté l'éponge.

Donald Trump est d'ailleurs revenu en longueur sur la décision du président de renoncer à briguer un second mandat, accusant "les leaders du Parti démocrate" de l'avoir évincé d'une manière "très antidémocratique".

"Biden ne sait même pas qu'il est en vie", a-t-il affirmé, avant de s'épancher à nouveau sur le bilan de Kamala Harris, "sa nouvelle victime à battre".

"Si on commence à la battre, de 10 ou 15 points dans les sondages, vous pensez qu'ils vont nous envoyer un troisième candidat?", a-t-il ensuite interrogé, suggérant que Kamala Harris pourrait à son tour jeter l'éponge dès "la semaine prochaine".

Certains de ses partisans présents dans la foule arboraient un t-shirt commémorant l'instant où, après la tentative d'assassinat qui l'a visé, Donald Trump a levé le poing, l'oreille en sang, en signe de défi, le 13 juillet.

L'ancien président est brièvement revenu sur cet événement historique.

"J'avais plein de sang sur la main, et je me suis dit: +Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça?+", a-t-il déclaré.