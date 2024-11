Un centre de vaccination "touché" par une attaque dans le nord de Gaza: six blessés, dont 4 enfants

L'OMS et l'agence de l'ONU pour l'enfance (Unicef) ont été assurés que les zones dédiées à la vaccination, où les parents peuvent amener leurs enfants pour recevoir la deuxième dose du vaccin oral, étaient sanctuarisées.

Selon l'OMS, quelque 119.000 enfants dans le nord attendent leur deuxième dose de vaccin pour les protéger de cette maladie qui peut laisser de graves séquelles.

L'OMS a lancé une campagne de vaccination à Gaza le 1er septembre, après la confirmation du premier cas de polio depuis 25 ans dans le territoire palestinien assiégé par Israël. C'est le seul cas détecté pour le moment, mais la dangerosité de la maladie a poussé à agir vite.

Le Dr Tedros a jugé que "cette attaque, pendant une pause humanitaire, met en péril le caractère sacré de la protection sanitaire des enfants et peut dissuader les parents d'amener leurs enfants se faire vacciner". "Ces pauses humanitaires vitales doivent être absolument respectées. Cessez-le-feu !", a-t-il lancé.

Les autorités sanitaires estiment que 90% des enfants doivent être vaccinés pour empêcher la maladie de se propager.

Une première série de vaccinations avait été achevée avec succès début septembre.

Plus de 560.000 enfants de moins de 10 ans avaient reçu une première dose durant le premier cycle de vaccination.

Le Dr Tedros avait alors salué un "succès massif".

Les autorités sanitaires s'étaient félicitées du déroulement de l'opération qui avait même pris des allures festives, avait raconté le responsable de l'OMS pour le territoire palestinien de Gaza, le docteur Rik Peeperkorn.

Les parents et les enfants -souvent vêtus de leurs plus beaux habits- avaient profité de ces brefs moments de répit dans une guerre qui dure depuis plus d'un an.

La deuxième partie de la campagne de vaccination - essentielle pour renforcer l'immunité - a commencé comme prévu le 14 octobre, d'abord dans le centre de Gaza, puis dans le sud.

Mais l'OMS avait indiqué la semaine dernière avoir été contrainte de reporter la phase finale dans le nord en raison des combats. Elle a finalement redémarré samedi.

Selon l'organisation, 452.000 enfants ont déjà été vaccinés dans le centre et le sud de la bande de Gaza.