Un État condamné pour la première fois pour inaction climatique par la CEDH

Le Français Damien Carême, maire de Grande-Synthe de 2001 à 2019, a lui aussi vu sa requête contre la France échouer. L'eurodéputé écologiste n'est pas reconnu comme victime, entre autres parce qu'il a déménagé à Bruxelles après avoir été élu au Parlement européen. Son argument principal était que la localité de Grande-Synthe serait exposée aux inondations dès 2030-2040, par manque d'actions concluantes de l'Etat français contre le changement climatique.

La Suisse, quant à elle, a été condamnée mardi, sur base d'une requête d'une association d'aînées et de quatre de ses membres. La requête de l'association dénonçait des "manquements des autorités suisses pour atténuer les effets du changement climatique" qui ont des conséquences négatives sur les conditions de vie et la santé. La Cour a effectivement établi qu'il y a eu violation du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit à être entendu par un tribunal indépendant et impartial.

C'est une décision inédite: c'est la première fois que la CEDH condamne un Etat pour avoir manqué de mettre en œuvre des mesures suffisantes pour lutter contre le changement climatique.