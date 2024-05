Un F-35 s'écrase aux États-Unis

L'avion de combat F-35B s'est écrasé non loin de l'aéroport international d'Albuquerque. Le pilote s'est éjecté en toute sécurité, a fait savoir Lockheed Martin dans un communiqué. Une enquête a été ouverte par l'entreprise.

Selon les responsables de l'aéroport et les pompiers, le pilote était conscient mais a été transporté à l'hôpital avec des blessures graves. Son état serait désormais stable.

An F-35 Fighter jet has crashed into a hillside in New Mexico.



The fighter jet went down near International Sunport in Albuquerque while travelling to an Air Force base in California.



The pilot, survived the crash but was seriously injured, according to officials. pic.twitter.com/HvUFfknFbe