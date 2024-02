La livraison des premiers F-35 belges pourrait n'intervenir qu'au 3e trimestre

La cause de ce retard est la difficile mise au point d'une nouvelle configuration pour le F-35, aux capacités sensiblement accrues. Baptisée TR-3 (pour "Technology Refresh") et Block 4, elle comprend des améliorations matérielles - comme une soute à armement plus vaste, capable d'emporter six missiles ou six bombes au lieu de quatre pour le Block 3 et de nouveaux écrans - et logicielles, avec une puissance de calcul démultipliée .

Mais, la certification de ce nouveau standard a pris du retard. Initialement attendue en avril dernier, cette certification pourrait n'intervenir qu'au deuxième trimestre 2024, voire plus tard. Car entre-temps, le Pentagone a cessé, depuis la fin du mois de juillet dernier, de prendre livraison des F-35 construits à ce standard. Les avions sont, à l'issue de leur assemblage, stockés.