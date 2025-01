Geste polémique d'Elon Musk: pour cet historien belge, "c'est clairement calculé"

Nous vous parlions ce matin du geste d'Elon Musk. La photo fait le tour des médias et des réseaux sociaux. Ce lundi, lors d'un meeting de Donald Trump, le patron de Tesla a fait (à deux reprises) ce que certains qualifient de "salut nazi", d'autres de "geste maladroit". Pour cet historien belge, c'est clairement calculé.

"C'est un geste qui n'est absolument pas anodin, d'autant qu'il est répété à deux reprises", avance Pierre Muller, historien à l'UCLouvain. Pour lui, aucun doute, tout cela "est calculé": "Elon Musk s'y connaît en communication et il est accompagné. Ici, c'est de la provocation. On ne pouvait pas ignorer que ce type de salut n'allait pas provoquer une réaction de l'opinion publique. Pour moi, c'est une méthode 'trumpienne'. En bien ou en mal, le mieux c'est qu'on parle de moi", assène-t-il.

Il va plus loin: "On est dans le virage à droite qu'avait annoncé Trump lors de la campagne électorale. On peut très clairement redouter des tentatives de déstabilisation par rapport à l'Europe en particulier."