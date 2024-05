Un Libanais sur trois vit dans la pauvreté, selon la Banque Mondiale

Un Libanais sur trois vit dans la pauvreté et les inégalités s'aggravent, dans un pays secoué par une profonde crise économique depuis 2019, a indiqué la Banque mondiale dans un rapport rendu public jeudi.

"La pauvreté au Liban a plus que triplé au cours de la dernière décennie", indique le texte soulignant qu'un Libanais sur trois était "en situation de pauvreté en 2022".

L'étude couvre environ 60% de la population, excluant des parties du sud et de l'est du pays, frontalières d'Israël et de la Syrie respectivement.