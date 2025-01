Un pick-up fonce sur la foule à La Nouvelle-Orléans, le suspect est identifié: "Nous ne pensons pas que Jabbar était le seul responsable", déclare le FBI

Un homme "déterminé" à faire un "carnage" pour le Nouvel An à la Nouvelle-Orléans a précipité son véhicule sur la foule mercredi dans le quartier français de cette ville du sud des États-Unis, faisant au moins dix morts et 35 blessés, a annoncé la police qui enquête sur un possible "acte terroriste".

Deux engins explosifs artisanaux ont été trouvés et désamorcés par la police à la Nouvelle-Orléans, indique mercredi soir le FBI. "Pour l'instant, deux IED (engins explosif improvisés) ont été trouvés et neutralisés", a déclaré l'agente spéciale du FBI, Alethea Duncan. Selon les autorités, le suspect n'a par ailleurs pas agi seul. "Nous ne pensons pas que Jabbar était le seul responsable", a-t-elle indiqué.

"Il s'agit d'un vétéran de l'armée, nous pensons qu'il a quitté l'armée de manière régulière, mais nous sommes en train de travailler pour obtenir toutes ces informations", a encore ajouté Alethea Duncan.

Vers 03H15 (09H15 GMT), le conducteur d'un pick-up a foncé dans la foule qui déambulait dans le "Vieux Carré", le quartier français de cette ville de Louisiane, en essayant "d'écraser le plus de personnes qu'il pouvait", a déclaré à la presse une cheffe de la police locale, Anne Kirkpatrick. "Il était farouchement déterminé à provoquer un carnage", a-t-elle insisté.

Aux moins dix personnes ont été tuées et 35 blessées, selon les autorités locales.

Le président Joe Biden, qui quittera ses fonctions le 20 janvier, est tenu informé de la situation, a dit la Maison Blanche, parlant d'une attaque "horrible". Elle a eu lieu dans ce "French Quarter" qui ne dort jamais tout au long de l'année, a fortiori la nuit du Nouvel An, entre Canal et Bourbon Street.

Renommé pour ses restaurants, ses bars et ses clubs de jazz, ce quartier qui a des allures de petite ville coloniale française héberge également des cabarets ainsi que des lieux accueillant des personnes de la communauté LGBT.

Après que la police locale eut écarté dans un premier temps la piste terroriste, le FBI a déclaré sur son compte X qu'il traitait l'attaque comme un "acte terroriste".

Jeff Landry, le gouverneur de la Louisiane, a dénoncé "un acte de violence atroce" et annoncé que les familles des victimes pouvaient se rendre dans un centre médical désigné comme un point de ralliement pour être informées au plus vite.

Jim Mowrer, un témoin, a raconté sur CBS News que le véhicule avait foncé dans la foule à "grande vitesse" avant que son conducteur n'en sorte et n'ouvre le feu, provoquant une riposte de la police. Deux agents ont été blessés selon cette dernière.

"Nous étions au milieu de la rue, on a couru jusqu'au trottoir et on s'est réfugiés dans l'entrée d'un immeuble", a raconté M. Mowrer.

Affluence dans les rues

"Une fois qu'il (le véhicule) nous a dépassés, nous avons entendu des coups de feu, nous avons vu la police courir dans cette direction", selon ce témoin. "Quand les coups de feu ont cessé, on est (...) ressortis dans la rue et on a vu beaucoup de personnes touchées; on voulait voir ce qu'on pouvait faire pour les aider", mais certaines étaient "malheureusement décédées", a-t-il relaté.

Une responsable du FBI a indiqué à la presse que les autorités avaient retrouvé sur place un possible engin explosif artisanal, dont on ne sait pas s'il était en état de fonctionner.

La Nouvelle-Orléans est l'une des destinations les plus visitées des États-Unis. L'attaque s'est produite peu de temps avant que la ville n'accueille un grand match de football américain, le Sugar Bowl, opposant les équipes de l'université de Géorgie et de Notre-Dame.

Selon la municipalité, les effectifs des forces de l'ordre avaient été augmentés pendant la période du Nouvel An en prévision d'une forte affluence dans les rues. Le service de police de la ville avait ainsi annoncé des effectifs "au complet, aidés par 300 agents supplémentaires provenant d'organismes partenaires chargés de l'application de la loi", notamment à cheval ou patrouillant dans des unités banalisées.

Le 20 décembre à Magdebourg (Allemagne), un médecin saoudien arrivé dans le pays en 2006 a fauché la foule rassemblée dans un marché de Noël à bord d'un puissant véhicule BMW lancé à toute allure, faisant cinq morts et plus de 200 blessés.