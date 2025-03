"Une nouvelle ère d'infamie a commencé": l'Allemagne appelle à "renforcer sans attendre" le soutien financier à l'Ukraine

Si Moscou a salué le moment historique entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, d'autres pays occidentaux ont réaffirmé leur solidarité avec l'Ukraine. L'Europe semble plus que jamais faire bloc contre la Russie.

Face au dialogue tendu et inattendu du Bureau Ovale, les soutiens européens au président ukrainien sont nombreux. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a vivement réagi : "Hier soir, nous l'avons bien compris, une nouvelle ère d'infamie a commencé. Une ère dans laquelle nous devons plus que jamais défendre l'ordre international, fondé sur des règles et la force du droit contre la loi du plus fort", a-t-elle déclaré lors d'une allocution télévisée.

Ce dimanche, une quinzaine de dirigeants européens se réunissent à Londres. Il sera question des garanties de sécurité demandées par les Ukrainiens en cas d'accord de paix avec la Russie, les garanties que le président Trump refuse précisément d'accorder.

Il est devenu clair que le monde libre a besoin d'un nouveau leader

"Si une paix était négociée par les Ukrainiens, parce qu'il n'y a pas de paix qui peut toucher l'Ukraine sans les Ukrainiens, que nous apportions des garanties de sécurité durable. Et dans ce contexte-là, les Français et les Britanniques ont travaillé sur des solutions très concrètes pour maintenir et apporter des garanties de sécurité sur le terrain", affirme ainsi Emmanuel Macron, le président de la République française.

"Résister à l'agression russe"

L'Allemagne a également appelé à "renforcer sans attendre" le soutien financier à l'Ukraine, nécessitant d'agir au niveau national et au niveau européen, pour que ce pays "puisse continuer à résister à l'agression russe, même sans la suppression annoncée ou possible du soutien américain".

"J'appelle tous les partis démocratiques représentés au Bundestag à débloquer les 3 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine", a interpellé Annalena Baerbock, ministre des Affaires étrangères allemande. Elle ajoute que par ailleurs, lors de la réunion prévue jeudi à Bruxelles des chefs d'État et de gouvernements européens, "il faudra prendre des décisions pour un paquet financier européen global en faveur de l'Ukraine".

L'altercation entre Trump et Zelensky remet une nouvelle fois en question le soutien américain vis-à-vis de l'Europe. Kaja Kallas, la cheffe de la diplomatie européenne, et c'est elle qui l'a évoqué le plus directement via un tweet : "Aujourd'hui, il est devenu clair que le monde libre a besoin d'un nouveau leader. C'est à nous, Européens, de relever ce défi".