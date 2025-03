"Intimidateurs pathétiques", "Une humiliation": comment réagissent les Ukrainiens après le clash Zelensky-Trump?

De nombreux Ukrainiens se disaient choqués, effarés ou furieux après un affrontement verbal inédit de Donald Trump avec Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche où le président américain a accusé son homologue ukrainien d'être "irrespectueux" et pas "reconnaissant" vis-à-vis des Etats-Unis. M. Zelensky a quitté la Maison Blanche après cette joute verbale et remercié plus tard sur X les Etats-Unis et Donald Trump pour sa visite à Washington.

"L'Ukraine a besoin d'une paix juste et durable et nous travaillons là-dessus", a-t-il ajouté dans ce bref message, sans préciser s'il écourtait son voyage. "Le président Zelensky a raison", a déclaré sur X le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal. "Un cessez-le-feu sans garanties est la voie vers l'occupation russe de tout le continent européen", a-t-il ajouté.