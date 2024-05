Une œuvre éphémère au fort de Huy pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale

La réalisation du tapis d'art éphémère est signée par la société Flowers From Belgium. Basée à Saint-Nicolas, en Flandre-orientale, l'association créée en 1994 a réalisé plusieurs tapis floraux sur la Grand-Place de Bruxelles.

D'autres œuvres éphémères ont été réalisées lors des Floralies gantoises, au château de Seneffe et ailleurs dans le royaume. Flowers From Belgium a également signé des réalisations à Malte, en Suisse ou en Espagne, ou encore à Mexico, Tel Aviv et Tokyo.

Le tapis hutois restera visible durant plusieurs semaines depuis le panorama du fort et les cabines du nouveau téléphérique.