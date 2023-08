Une rare "super Lune bleue" visible dans la nuit de mercredi à jeudi

Les fans d'astronomie contemplent dans la nuit de mercredi à jeudi la dernière "super Lune bleue" avant 2037, rare phénomène où la Lune est à la fois à son plus proche niveau de la Terre et directement opposée au soleil.

La Lune évolue à une distance moyenne de 384.400 kilomètres de la Terre et est à environ 363.000 kilomètres, point de son orbite elliptique le plus proche de la Terre pour ainsi apparaître 14% plus grande.