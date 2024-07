USA: décès à 80 ans de William Calley, criminel de guerre au Vietnam

L'ancien officier de l'armée américaine William Calley, condamné pour avoir ordonné le massacre de civils à My Lai pendant la guerre du Vietnam, est mort à 80 ans, a rapporté la presse locale lundi.

Le 16 mars 1968, en pleine guerre du Vietnam (1955-1975), William Calley, alors lieutenant de l'armée américaine, a ordonné à ses hommes de tuer des villageois de My Lai sur la base de renseignements erronés selon lesquels des soldats Viet cong se cachaient parmi les civils.

William Calley a été le seul militaire américain a avoir été condamné, en 1971, pour ce crime de guerre couvert par l'armée pendant plus d'un an.

Le bilan, contesté, est estimé par les Etats-Unis entre 347 et 504 civils non-armés morts, des femmes, des enfants et des vieillards pour la plupart.

Bien qu'aucune preuve de présence de combattants ennemis n'ait été découverte par les Américains, des habitants ont été torturés, violés et massacrés par centaines.

Il a affirmé devant la cour martiale n'avoir fait qu'obéir aux ordres de ses supérieurs.

Douze autres militaires avaient été inculpés de crimes liés à ce massacre -- dont le fait de l'avoir dissimulé --, mais ont finalement été acquittés.

William Calley a lui été reconnu coupable du meurtre de 22 "non-combattants" et condamné aux travaux forcés à perpétuité. Sa peine a été commuée quelques jours plus tard par le président de l'époque Richard Nixon et il a été libéré après trois ans en maison d'arrêt.