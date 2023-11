USA: la Cour suprême se saisit de l'interdiction d'un dispositif pour tirs en rafale

Le Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF), une agence fédérale, a commencé à réviser sa position sur ces crosses amovibles à la suite de la fusillade de Las Vegas le 1er octobre 2017, qui avait fait 58 morts et plus de 500 blessés.

Douze des fusils utilisés par l'auteur de la tuerie en étaient munis, lui permettant de tirer à une cadence allant jusqu'à 9 balles par seconde.