USA: taux de chômage au plus haut depuis janvier 2022, créations d'emplois en forte hausse

Le taux de chômage a grimpé en mai aux Etats-Unis, à 4%, une barre symbolique qu'il repasse pour la première fois depuis janvier 2022, mais, paradoxalement les créations d'emplois ont été bien plus nombreuses qu'en avril, à cinq mois de l'élection présidentielle.

Les créations ont quant à elles été bien plus solides qu'attendu, puisque 272.000 emplois ont été créés en mai, contre 165.000 en avril - chiffre révisé à la baisse.

Ces chiffres sont issus de deux enquêtes différentes, l'une réalisée auprès des entreprises, l'autre auprès des ménages, ce qui peut expliquer ces évolutions dans des directions apparemment opposées.

Le taux de chômage était attendu stable par les analystes, à 3,9%, et 190.000 créations d'emplois seulement étaient escomptées, selon le consensus de Market Watch.

"L'emploi a conservé sa tendance à la hausse dans plusieurs secteurs, menés par les soins de santé; les services publics; les loisirs et l'hôtellerie; et les services professionnels, scientifiques et techniques", a détaillé le département du Travail.