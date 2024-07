"A vendre": Maracaibo, capitale pétrolière symbole d'un Venezuela pollué et en crise

Une nappe noire de pétrole sur des eaux couleur "thé vert": ce pourrait être de l'art abstrait mais c'est la triste réalité du lac de Maracaibo, le plus grand d'Amérique du Sud, symbole de l'effondrement de l'ancienne capitale pétrolière du Venezuela et de l'oubli de la question environnementale à la présidentielle du 28 juillet.

"On ne veut pas que le lac meure. On souffre. La pêche sur les berges a disparu en raison du pétrole", explique Yordi Vicuna, 34 ans, soulignant que les prises ont été divisées par dix et qu'il faut constamment laver et remplacer les filets abîmés par le pétrole.

Il attribue le délabrement des installations et la pollution aux sanctions économiques américaines et internationales contre le secteur pétrolier: "La tuyauterie est endommagée en raison du blocus" et "chaque Vénézuélien souffre avec ce pétrole qui s'échappe".

Federico PARRA

La plupart des experts et observateurs estiment toutefois que l'industrie pétrolière s'est effondrée en raison de la mauvaise gestion et de la corruption au sein du géant pétrolier public Petroleos de Venezuela (PDVSA).