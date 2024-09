Vietnam: après le typhon Yagi, 59 morts et d'importantes destructions

"Les localités doivent être actives pour soutenir et assurer la sécurité des habitants et de leurs biens", a-t-il insisté.

Dans la province voisine de Yen Bai, la montée des eaux a poussé 2.400 ménages à se réfugier dans les étages supérieurs de leurs maisons.

L'eau a atteint un mètre de hauteur dans certaines parties de la ville de Yen Bai.

Environ 130 sites dans 17 villes et provinces à travers le Vietnam sont concernés par un risque élevé d'inondations et d'éboulements, d'après les autorités en charge de la gestion des catastrophes naturelles.

Dans le nord du Vietnam, les coupures de courant ont touché samedi et dimanche 5,7 millions de clients selon le fournisseur national d'électricité EVN.

Cette région, cruciale pour l'économie du pays, abrite des usines qui fournissent des géants de l'électronique comme Samsung et Foxconn, dont les produits sont ensuite acheminés dans le monde entier, notamment via le port d'Haïphong.

- "Désastre" -

Le passage du typhon a provoqué un "désastre" pour les entreprises de la région, a déploré auprès de l'AFP Hong Sun, président de la chambre sud-coréenne de commerce et de l'industrie du Vietnam.

"Durant le typhon, il y a eu une interruption d'électricité, si bien que certaines entreprises ont dû fermer leurs usines, ce qui veut dire qu'elles ont dû consacrer beaucoup d'argent et de temps pour reconfigurer toute la machinerie", a-t-il détaillé.

Nguyen NGUYEN

Susumu Yoshida, de la chambre japonaise de commerce et l'industrie au Vietnam, a déclaré que le toit du site d'une entreprise d'électronique avait été arraché et que des produits avaient été inondés.

Six personnes, dont un nouveau-né et un bébé d'un an, ont été tuées dimanche dans un glissement de terrain, dans la ville de Sa Pa (nord-ouest).

Avant de frapper le Vietnam, le typhon Yagi avait traversé le sud de la Chine et les Philippines, faisant au moins 24 morts et des dizaines de blessés.

Selon une étude publiée en juillet, les typhons de la région se forment désormais plus près des côtes, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique.