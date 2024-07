Vietnam: la banlieue de Hanoï toujours submergée par les eaux

Les habitants du village de Ben Voi, à environ 40 kilomètres de HanoÏ, se déplacent en bateau et dorment dans des maisons partiellement inondées par les eaux boueuses, sept jours après le sinistre.

Avec de l'eau jusqu'aux genoux, cette septuagénaire tente tant bien que mal de garder ses réserves de nourriture au sec, déplaçant nouilles instantanées et boissons sur des étagères en hauteur. Mais tous ses meubles baignent dans l'eau sale.

Depuis début juillet, les inondations et glissements de terrain ont tué au moins 18 personnes dans les régions montagneuses du nord du Vietnam.

De fortes pluies sont encore attendues dans le nord du pays jusqu'à mercredi, selon les prévisionnistes.

Le Vietnam connaît souvent des conditions météorologiques difficiles pendant la saison des pluies, qui s'étend de juin à novembre.

En 2023, les catastrophes naturelles ont provoqué la mort ou la disparition de 169 personnes dans le pays.

Les scientifiques affirment que le changement climatique rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus intenses et plus fréquents.

