Vilvorde appelle à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza

"À la suite de l'attaque lâche du Hamas contre Israël, le monde est actuellement témoin de la riposte massive et irresponsable de la part de l'armée israélienne, affectant gravement les civils palestiniens, en particulier les personnes âgées et les enfants", écrit la Ville dans son communiqué. "Des milliers de civils innocents sont bombardés, tués, déplacés et affamés. Les rares organisations humanitaires sont menacées et l'aide humanitaire est gravement entravée."

"Par cette action symbolique, nous voulons souligner notre solidarité avec les victimes innocentes et nous nous associons au plaidoyer des autorités belges et internationales qui appellent à un cessez-le-feu immédiat", déclare le bourgmestre Hans Bonte (Vooruit). "Le drapeau de la paix sur la façade de l'hôtel de ville est donc plus que approprié. Même dans notre ville, nous ne pouvons rester indifférents au drame humanitaire déchirant qui se déroule sous nos yeux. Ce drapeau exprime notre solidarité, d'autant qu'il a été accepté via une motion votée à l'unanimité au conseil communal."