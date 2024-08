Vous avez senti une odeur de soufre ce matin? Voici l'explication derrière le phénomène

Xavier Fettweis, climatologue, explique : "À l’époque, effectivement, les pluies acides touchaient surtout les forêts d’épicéa. On avait des forêts entières qui étaient complètement grillées à cause de ces pluies acides. Idem pour les récoltes : on retrouvait le soufre dans les récoltes, dans les céréales, et ainsi de suite. Mais ici, il n’y a aucun danger parce que les concentrations sont beaucoup plus faibles. C’est juste un événement et donc ça va être mélangé avec le reste".

Pas question donc de bloquer l’espace aérien européen comme en 2010, et ce, grâce à l’évolution technologique des instruments de mesure de ces fumées. "Ici maintenant, nous avons des outils, des satellites, et des modèles qui permettent de cartographier précisément l’altitude et le positionnement de ces nuages. Il suffit de dire aux avions d’éviter cette zone si elle est dangereuse pour eux. Avant, on fermait tout parce qu’on n’avait pas l’information", rajoute Xavier Fettweis.

En Europe, le nuage devrait persister sur quelques zones du sud-ouest de la France jusqu’à mardi, avant de se dissiper définitivement.