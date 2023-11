Washington accuse le Hamas d'utiliser des hôpitaux de Gaza, dont celui d'al-Chifa

Le Hamas et le groupe palestinien Jihad islamique utilisent "un centre de commandement et de contrôle depuis l'hôpital al-Chifa" à Gaza, a affirmé mardi John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, allant ainsi dans le même sens que les autorités israéliennes.

Les Etats-Unis ont accusé mercredi le Hamas, sur la base de leurs propres renseignements, d'utiliser des hôpitaux à Gaza pour des opérations militaires, et en particulier celui d'al-Chifa, autour duquel les combats font rage.

"C'est un crime de guerre", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec des journalistes à bord de l'avion qui emmène le président Joe Biden en Californie, où il doit rencontrer mercredi son homologue chinois.

Le porte-parole a indiqué que les deux groupes islamistes palestiniens utilisaient "certains hôpitaux de la bande de Gaza, y compris celui d'al-Chifa, et des tunnels se trouvant dessous, pour dissimuler et soutenir leurs opérations militaires et pour détenir des otages".

Il a en particulier assuré que ces sites servaient à stocker des armes, et a précisé que ces renseignements avaient été obtenus par les Etats-Unis eux-mêmes.