Washoe, le comté qui a le dernier mot au Nevada

S'il n'attribue que six grands électeurs, le Nevada reste un marchepied crucial vers la Maison Blanche. Dans cet Etat de l'Ouest américain, le comté de Washoe tient traditionnellement les clés du scrutin.

Voici cinq choses à savoir sur le berceau de l'autoproclamée "plus grande petite ville du monde", Reno.

- "Baromètre" électoral -

Washoe abrite moins de 16% de la population du Nevada, mais il s'agit d'un électorat essentiel pour départager la région de Las Vegas, la plus peuplée et plutôt favorable aux démocrates, et les comtés ruraux de l'Etat, acquis aux républicains.