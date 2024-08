Yémen: les Houthis ont saisi un bureau de l'ONU à Sanaa

"Pénétrer dans un bureau de l'ONU sans autorisation et s'emparer de documents et de biens par la force est totalement incompatible avec les privilèges et immunités qui sont accordés aux Nations unies", a-t-il ajouté.

"Les forces Ansar Allah (autre nom donné aux rebelles, NDLR) doivent quitter les lieux et restituer immédiatement tous les biens et propriétés", a déclaré le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, dans un communiqué.

Le Haut-Commissaire a affirmé qu'il s'agit "d'une atteinte grave à la capacité des Nations unies à remplir leur mandat".

Lors d'un point de presse à Genève, sa porte-parole, Ravina Shamdasani, a expliqué que les faits étaient survenus le 3 août, environ deux mois après une vague de détentions de personnel de l'ONU et d'ONG.

Les 6 et 7 juin, les rebelles houthis ont "arrêté 13 membres du personnel de l'ONU, dont six employés du bureau des droits de l'homme de l'ONU, ainsi que plus de 50 travailleurs d'ONG et un membre du personnel d'une ambassade", a rappelé la porte-parole.

"Deux autres employés du bureau des droits de l'homme de l'ONU sont déjà détenus respectivement depuis novembre 2021 et août 2023. Ils sont tous détenus au secret", a-t-elle ajouté.