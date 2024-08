"Je préfère me protéger": la fumée de l'incendie à Mont-Saint-Guibert suscite l'inquiétude dans les communes voisines

Le plan provincial d'urgence a été déclenché et il a été recommandé aux habitants de fermer portes et fenêtres, y compris dans les communes située à proximité comme Wavre, Louvain-la-Neuve et Overijse. Certains n'ont pas hésité à ressortir le masque.

Pour se protéger, chacun sa technique. Certains utilisent leurs vêtements, d'autres ont même recyclé les vieux masques Covid. "Il y a de la fumée un peu ici et je préfère me protéger en utilisant un vieux masque contre le Covid qui peut servir ici comme filtre", justifie un habitant du troisième âge. "Il y a le feu à Mont-Saint-Guibert et on m'a dit que ce n'était pas très bon alors c'est ça que j'ai mis un masque. Maintenant on voit de la fumée ici alors j'ai mis un masque", nous répond un autre.

Ce matin les riverains de la zone ont recu un message BE-Alert, tandis que les étudiants de l'UCLouvain en seconde session ont reçu un mail de leur université : "L'ensemble du personnel et étudiants UCLouvain ont effectivement reçu des informations concernant cet incendie. Les pompiers nous ont indiqué que les fumées n'étaient pas toxiques et puis des mesures de précaution ont été envoyées. Donc, fermer portes et fenêtres, la ventilation de l'ensemble des locaux a été coupée par mesure de précaution. Et recommandé de ne pas faire d'exercices physiques en extérieur", explique Isabelle Decoster du service communication de l'UCLouvain.

Ces fumées n'ont pas seulement survolé Louvain-la-Neuve mais aussi Wavre ou encore Ottignies.