Action d'AI devant le consulat de Suède pour réclamer la libération du docteur Djalali

Amnesty International (AI) a mené jeudi en début de soirée une action devant le consulat de Suède à Bruxelles afin de demander au gouvernement suédois d'en faire davantage pour obtenir la libération d'Ahmadreza Djalali, incarcéré en Iran depuis 2016. Les pays européens et les Etats-Unis doivent s'associer pour mettre un terme à la politique iranienne des otages, pouvait-on aussi entendre.

"Le gouvernement suédois doit de toute urgence indiquer clairement les mesures qu'il prendra pour libérer le Dr Djalali et garantir que les responsables des crimes dont il a été victime soient poursuivis, a souligné Wies De Graeve, le directeur d'Amnesty International Flandre.

Le 15 juin, l'Iran et la Suède ont conclu un accord qui a permis de libérer Johan Floderus et Saeed Azizi, deux autres otages. Le docteur Djalali ne faisait pas partie de l'accord. Amnesty International affirme que non seulement la Suède, mais aussi de nombreux États occidentaux, "ne parviennent pas" à fournir une "réponse ferme à la politique des otages de l'Iran".

Selon l'ONG, il faut une réponse structurelle à la politique des otages. La Suède doit également lancer une enquête "contre tous les responsables iraniens soupçonnés d'être responsables pénalement de crimes internationaux tels que la torture, la prise d'otages et les disparitions forcées", a ajouté Wies De Graeve.