Action réclamant la libération d'Ales Bialiatski devant l'ambassade du Belarus

Une trentaine de personnes ont manifesté mercredi après-midi devant l'ambassade du Belarus à Ixelles, à l'initiative des organisations Libereco - Partnership for Human Rights et de la Fédération internationale des droits humains (FIDH), pour réclamer la libération immédiate du Prix Nobel de la Paix Ales Bialiatski et de 1.200 autres prisonniers politiques.