Coups de feu à Anderlecht: "Il n'y aura pas de diplomatie avec le crime", assène le nouveau ministre de l'Intérieur

De son côté, le nouveau ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, a décidé de quitter mercredi la Chambre pour se rendre à la maison communale d'Anderlecht et suivre avec le bourgmestre et les autorités compétentes la situation. Le ministre souhaite passer un message "extrêmement clair" : "Ce genre de situation ne peut plus se produire", dit-il à la presse. "Nous allons travailler tous ensemble,que ce soit au niveau fédéral, au sein de mes compétences, mais aussi aux autres niveaux"

"J'ai pu m'informer sur la situation ici, maintenant, et la gravité de cette situation. Ce n'est quand même pas normal et en aucun cas acceptable qu'à Bruxelles, on ait dans le cadre des trafics de drogue, et dans n'importe quel cadre d'ailleurs, des tirs à la Kalachnikov. Ça, ça appartient à un autre temps et peut-être à d'autres lieux, mais en aucun cas à Bruxelles et en aucun cas à Belgique. Il faut vraiment prendre les choses en main et lutter de manière ferme contre tous ces trafics", insiste Bernard Quintin.

Le ministre entend travailler contre ces actes "d'une manière globale" : "Il faut s'attaquer évidemment à ces événements ici, comme on l'a vu aujourd'hui, mais aussi aux causes de ces événements. Je vais tout de suite revoir ma collègue de la Justice aussi, et tous les autres collègues impliqués au niveau communal, mais aussi au niveau régional, pour voir comment nous pouvons mettre en œuvre des politiques qui vont permettre de rendre de la sécurité à la population belge et à la population bruxelloise singulièrement".