De nouvelles aides à l'emploi octroyées en Région bruxelloise

Le dispositif d'aides à l'emploi en Région bruxelloise sera remanié dès le 1er juillet et proposera de nouveaux incitants à destination principalement des jeunes infra-qualifiés, des travailleurs âgés et des personnes porteuses de handicap.

Trois aides à l'emploi sont ainsi introduites dans la capitale dès le 1er juillet. La prime activa.brussels, permettant aux employeurs de bénéficier d'une allocation en cas d'engagement d'un chercheur d'emploi sous certaines conditions, sera plus élevée concernant certains publics. Ainsi, les employeurs qui engageront des chercheurs d'emploi de moins de 30 ans infra-qualifiés ou ceux âgés d'au moins 57 ans pourront bénéficier d'une allocation de 23.400 euros étalée sur 36 mois (contre 15.900 euros sur 30 mois pour les autres catégories). Ces deux types de publics "pouvaient rencontrer plus de difficultés pour décrocher un emploi, d'où cette prime pour les y aider", justifie le cabinet du ministre bruxellois de l'Emploi et de la Formation professionnelle Bernard Clerfayt.

La Région augmentera par ailleurs la prime liée au "stage first", qui permet à des jeunes chercheurs d'emploi de réaliser un stage en entreprise de 3 à 6 mois. Les employeurs qui accueillent ces jeunes stagiaires pourront bénéficier d'une prime de 500 euros par mois (contre 200 euros auparavant).