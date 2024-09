Des universités et hôpitaux belges s'unissent autour de la recherche sur Alzheimer

Les universités bruxelloises (VUB et ULB), l'UCLouvain et les trois hôpitaux universitaires bruxellois (UZ Brussel, Erasme et les Cliniques Saint-Luc) ont présenté lundi leur projet d'écosystème commun permettant le partage de données autour des recherches sur la maladie d'Alzheimer. Ce portail, nommé Translate-AD, permettra "sans doute d'améliorer le diagnostic et le traitement des personnes atteintes de la maladie ou qui risquent de développer des symptômes plus tard", selon le coordinateur du projet, le Dr Sebastiaan Engelborghs de la VUB.