Ecolo et Groen feront liste commune à Ixelles

L'actuel bourgmestre ixellois Christos Doulkeridi et sa première échevine Audrey Lhoest occuperont les deux premières places de cette "liste citoyenne", qui compte au total 43 candidats. Les échevins Yves Rouyet et Anaïs Camus occupent les 3e et 4e place. Premier Néerlandophone de cette liste, Wolf Rysbrack (Groen) occupe la 5e place. Zakia Khattabi, ministre sortante du Climat au sein du gouvernement fédéral, poussera la liste.

Ecolo et Groen publieront leur programme prochainement.

Christos Doulkeridis espère conserver l'écharpe maïorale six ans de plus. Selon ses propres termes, son premier mandat a été principalement dominé par "des défis et des réponses locales exceptionnelles", notamment la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine qui a entraîné une crise énergétique. Malgré la nécessité de faire face à ces crises successives, les Verts d'Ixelles soutiennent qu'il y a eu en même temps un engagement ferme en faveur de la végétalisation systématique des espaces publics, de l'amélioration de la sécurité routière, de la fourniture de services de base gratuits et de la gestion du patrimoine.