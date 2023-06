A Forest, une salle d'escalade ouvre dans une ancienne église

Le projet est né d'un accord entre la fabrique d'église et la société de gestion de salles d'escalade Maniak. Une occasion rêvée de réhabiliter le bâtiment partiellement abandonné depuis plusieurs années. "C'était un très gros challenge", rit Kyril Wittouck, l'un des quatre cofondateurs de Maniak. "L'église était dans un état de dégradation très avancé", explique-t-il. Des problèmes auxquels se sont rajoutées les modifications nécessaires à l'installation de l'infrastructure d'escalade dans un espace très circonscrit. "On a dû vraiment réfléchir à comment utiliser l'espace au maximum pour offrir le plus de grimpe aux clients", continue-t-il.

Le projet, au final, aura mis plus de deux ans à émerger, et a nécessité plus de deux millions d'euros d'investissement. "Pour nous, c'est extrêmement intéressant. On se retrouve avec un lieu de culte plus petit, avec une taille adaptée à la communauté, en bon état, avec un revenu régulier pour payer l'assurance et le chauffage", s'enthousiasme Thierry Claessens, responsable du service du temporel pour l'archevêché de Malines-Bruxelles.