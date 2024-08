La future majorité devra trouver de l'argent pour les primes Renolution

"Cela mène à une situation inacceptable et bien évidemment Groen insistera à la table de la formation (du futur gouvernement) pour que tous ceux qui comptent sur cette prime la perçoivent de manière effective. Des moyens supplémentaires devront être dégagés", juge l'élue verte.

"Nous recevons pour le moment énormément de questions concernant Renolution. Enormément de Bruxellois ont isolé leur maison et comptent sur les primes Renolution. L'enveloppe budgétaire destinée à ces primes est épuisée et le gouvernement en affaires courantes ne peut dégager des moyens supplémentaires", commente Mme Van den Brandt.

A ses yeux, ce genre d'intervention régionale est bénéfique à la fois pour les habitants et la Région. "Si l'on réalise ce genre de travaux à son habitation, on le ressent tout de suite, car le confort augmente et la facture d'énergie baisse".