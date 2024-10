La Grande Synagogue de Bruxelles pleine à craquer pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre

Ursula von der Leyen a souligné qu'il était temps "d'arrêter l'effusion de sang au Moyen-Orient et de briser le cycle de la violence".

"Nos pensées vont aux 101 otages encore en captivité aujourd'hui, à leurs proches et aux victimes des terribles événements qui ont eu lieu le 7 octobre", a ajouté Mme von der Leyen. Celle-ci dit toujours espérer que, d'ici le début de l'année prochaine, "la violence aura cessé, les otages seront rentrés chez eux et la paix et la sécurité régneront à la fois en Israël, à Gaza et au Liban".

Après Ursula von der Leyen, Idit Rosenzweig-Abu et Haim Regev ont pris la parole. "Nous ne voulons pas du tout de cette guerre", a déclaré Idit Rosenzweig-Abu. "Nous sommes fatigués de cette guerre et de toutes les autres. Mais Israël ne s'arrêtera pas tant que les otages ne seront pas rentrés chez eux et que le Hamas n'aura pas cessé d'opérer à nos frontières".