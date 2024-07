La littérature jeunesse s'invite dans les parcs bruxellois tout l'été

Le temps des vacances, des animateurs, munis de leur sélection de livres du jour, iront rencontrer les enfants de 3 à 10 ans qui jouent dans les parcs, les plaines de jeux ou les bacs à sable pour leur proposer des lectures gratuites.

"L'objectif est de susciter la curiosité des enfants et de les reconnecter au plaisir de la lecture", explique l'échevine de l'Instruction publique et de la Jeunesse de la Ville de Bruxelles, Faouzia Hariche. "En allant à la rencontre de la population, nos équipes veulent toucher un public qui n'est pas accoutumé à la lecture. Or, la lecture est un moyen d'enrichir son vocabulaire (...). C'est un puissant levier d'émancipation et d'ascension sociale", ajoute-t-elle.