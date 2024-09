La Ville de Bruxelles expérimente une première éolienne urbaine

La Ville de Bruxelles et le Foyer Laekenois, en collaboration avec la start-up Renewind, ont inauguré jeudi, un prototype d'éolienne urbaine, installé sur le toit d'une tour de logements avenue de l'Héliport à Laeken. La Ville espère ainsi augmenter la part d'énergie verte produite localement et utiliser le vent comme source d'énergie.

Sur le toit du bâtiment de l'avenue de l'Héliport, dix éoliennes pourraient ainsi être installées à terme. Et de nombreux autres toits bruxellois pourraient également accueillir l'installation d'éoliennes à l'avenir. C'est du moins ce qu'espère l'échevin du Climat de la Ville de Bruxelles, Benoît Hellings.

L'installation de cette éolienne dans une section de la Ville de Bruxelles s'inscrit dans le cadre d'une collaboration nationale plus large avec Renewind. À l'occasion d'un programme pilote s'étalant sur un an, la start-up - issue du groupe aérospatial wallon Sonaca - veut en effet tester les performances des turbines dans différentes régions en Belgique, ainsi que dans des pays voisins. Les éoliennes de Renewind sont conçues pour exploiter au mieux l'accélération du vent en bord de toiture, un phénomène qui permettrait de produire entre 1 et 3 MWh par an.

"La Ville s'est fixé l'objectif ambitieux de produire 6GWh d'électricité verte et locale d'ici 2030. Nous avons déjà atteint 66% de cet objectif, mais nous continuons à travailler et à innover pour atteindre et dépasser cette barre symbolique".

En milieu urbain, le photovoltaïque est pour l'instant la technologie la plus utilisée mais le système fonctionne plus efficacement en été qu'au cours des autres saisons. "La technologie d'éolienne urbaine nous permettrait sans doute de produire de l'électricité en toute saison, avec un rendement stable et prévisible", avance M. Hellings.