L'athlète Hanne Claes encourage les participants de la course "Street 100m" à Bruxelles

Le "Street 100m", organisé depuis plusieurs années par la Ville de Bruxelles en collaboration avec le Memorial Van Damme, s'est tenu mercredi dans la capitale, à Laeken. Cette initiative offre la possibilité au plus grand nombre de s'essayer à la distance reine de la discipline. Cette année, l'athlète spécialiste du 400m haies, Hanne Claes, était présente pour encourager les participants et rappeler, au passage, l'importance de rendre le sport accessible "à toutes et tous".

Hanne Claes est arrivée vers 13h00 pour soutenir les participants. "C'est chouette, mais aussi important pour moi d'être ici, car ce genre d'événement permet de rendre ce sport plus accessible à toutes et tous", a déclaré Hanne Claes à l'agence Belga. L'olympienne s'est également prêtée au jeu en courant aux côtés de jeunes amateurs.

Dès 10h00 et jusqu'à 16h00, des curieux de tous les âges sont venus s'essayer au 100m sur la piste installée rue Laneau. Ils pouvaient également profiter des activités multi-sport disposées en bout de piste, dont un kicker géant. Les participants ayant fait les meilleurs scores remportaient quant à eux des places pour le Memorial Van Damme, dont la 48e édition aura lieu les 13 et 14 septembre prochains, au stade Roi Baudouin.

Au sujet de la fin annoncée de sa carrière après cette saison, l'athlète louvaniste a pointé la joie de la terminer "en beauté", avec sa participation aux Jeux Olympiques.

"Je préfère décider moi-même de la fin de ma carrière, quand je suis encore à mon plus haut niveau, plutôt que mon corps ne doive le décider à ma place", a-t-elle ajouté. "Mes projets pour la suite doivent encore se préciser, mais je compte continuer à faire du sport pour inspirer garçons et filles, et d'un point de vue professionnel, pourquoi pas allier sport et entrepreneuriat", a conclu Hanne Claes.