Le chantier du métro 3 avance: voici les prochaines étapes de ce projet faramineux

Ce n'est pour l'instant qu'un immense espace en sous-sol fait de béton et de canalisation. Mais c'est bien là que la future station de métro Toots Thielemans est construite. Point névralgique du futur métro, le gros œuvre s'achève. "D'ici la fin de l'année, on aura la nouvelle station Toots Thielemans qui fait 5000 m2 de surface, qui est sur deux niveaux avec des mezzanines niveau métro, qui a été réalisée vraiment à fond des constructions et donc sous le niveau de l'eau", dit Christophe Rubbens, responsable du chantier pour la STIB. "Donc au niveau des fondations, on est environ à une quinzaine de mètres sous le niveau de l'eau."

Un défi de taille

Le premier tronçon du métro 3 s'étend sur plus de 5 km. Depuis la station Albert jusqu'à la gare du Nord, il s'agit de transformer le pré-métro existant. Mais il reste un défi de taille, le passage sous le palais du Midi, le projet est de conserver les façades du bâtiment et de le vider de l'intérieur. "Le chantier qui s'est construit à ciel ouvert est en connexion avec le palais du Midi sur deux aspects", explique Christophe Rubbens. "Le passage du métro encore à réaliser sous le palais du Midi et alors un accès à la station de métro à réaliser dans le palais du Midi."