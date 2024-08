Le "Tram Experience" 2024 met Bruxelles et ses jeunes chefs à l'honneur

Milan La Roche du restaurant St Kilda à Uccle et du Manneken Pis Café, assurera la carte jusqu'au 13 octobre. Il sera suivi par Jordan Joubert du restaurant Klok de Bruxelles, Ugo Federico du restaurant Racines d'Ixelles, et Alexandru Sapco du restaurant des Marolles La Bonne Chère. Tous ces chefs proposeront "une cuisine contemporaine et branchée, radicalement locale", assure l'organisation.

Les recettes élaborées par leurs soins seront réalisées à bord du tram en mouvement par le chef traiteur Thibault Granville (Taste Great).

L'édition 2023 avait rassemblé 8.500 curieux, un record pour la onzième année de l'expérience.