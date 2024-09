Lenteurs de la justice: que fait le tribunal de première instance de Bruxelles pour y remédier?

À Bruxelles, quels sont les délais pour être jugé ou en tout cas d'une audience à l'autre?

Denis Goeman: Tout dépend bien sûr de la nature de l'affaire. Vous avez à la fois des procédures accélérées que le tribunal de première instance a mis en œuvre depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, elles sont encore développées. Il faut savoir qu'il y a entre 30 et 40 affaires qui passent en procédure accélérée. Ça veut dire que, pour des faits correctionnels, entre la commission d'une infraction et le jugement, il y a six semaines. Ce qui est quand même une justice qu'on qualifie d'accélérée dans notre monde judiciaire. C'est développé aussi dans d'autres arrondissements, notamment à Charleroi. Donc il y a une volonté d'aller plus rapidement maintenant. Ce que le tribunal du Brabant-Wallon vit, nous le vivons aussi. Il faut savoir que l'année passée, nous avons dû fermer des chambres au niveau familial parce que nous étions également en pénurie de greffiers. Il y avait un greffier pour deux juges par exemple, donc c'était impossible de tenir des audiences. Et donc effectivement, nous appelons aussi bien sûr les autorités politiques, c'est le moment puisque les négociations sont en cours, à bien penser que pour que la justice soit viable, il faut des juges, il faut également des greffiers et il faut également des employés administratifs.

Le nombre de magistrats a été augmenté ces dernières années, mais on manque des greffiers aujourd'hui. Il va donc falloir engager, cela va prendre du temps. La justice est-elle partie pour avoir des problèmes pendant un moment?