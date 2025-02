Les coups de feu continuent à Anderlecht: une personne est décédée la nuit dernière

Ce n'est plus possible

"Vers 4h, j'ai été réveillée par le bruit de tirs en rafale dans la zone du Peterbos, à Anderlecht, suivi du bruit des roues d'une voiture qui a démarré très rapidement. Je me suis figée et mon rythme cardiaque était élevé. Cette commune est devenue une vraie zone de guerre durant la nuit, ce n'est plus possible pour les habitants", a réagi un riverain.

"Ce n’est pas la première fois au Peterbos, mais parfois, ce sont des coups de feu qui laissent penser à des pétards. Mais, ici, c’était de vrais tirs en rafale", a ajouté le riverain.

C'est la troisième fois en trois nuits que ce type d'incident survient dans cette commune. Les nuits précédentes, les faits avaient eu lieu aux alentours de la station de métro Clémenceau.