De nouveaux coups de feu près de la station de métro Clémenceau à Anderlecht: "On a toujours le sentiment de ne pas être en sécurité"

Selon le procureur du Roi de Bruxelles Julien Moinil, "on ne sait pas à qui on a affaire, on a deux suspects qui seraient en fuite pour l'instant", a-t-il précisé peu avant 8h.

La personne blessée serait un ouvrier, victime collatérale des tirs, selon le média bruxellois BX1. Le tireur aurait utilisé une arme de poing et des douilles de 9mm ont été retrouvées.

On se dit qu'on rêve, mais c'était réel

"Vers 3h45, j'ai entendu quatre balles (des coups de feu). La première fois, on se dit qu'on rêve, mais c'était réel. Quand j'ai vu la police dehors et la place bouclée, je me suis dit qu'il y avait encore une fusillade. Je suis très inquiète. On a toujours le sentiment de ne pas être en sécurité", nous raconte un témoin.

La Stib a confirmé de son côté qu’un accès de la station a temporairement été fermé, mais que le métro continue de circuler normalement.

L'heure est à la mobilisation générale

Alors que de nouveaux coups de feu ont été tirés près de la station de métro Clémenceau à Anderlecht jeudi, dans la même zone que ceux de mercredi matin, "l'heure est à la mobilisation générale", assure le cabinet du bourgmestre de la commune, Fabrice Cumps.

"Tout indique qu'ils soient survenus dans le contexte du trafic de stupéfiants, à l'instar du premier incident", a expliqué le chef cabinet du bourgmestre Didier Noltincx. "(...) Nos forces de police, évidemment renforcées ces derniers jours, sont préparées pour protéger la population. Elles travaillent sur le terrain en collaboration avec la police fédérale afin de ramener la sécurité dans nos quartiers", a assuré le chef cabinet.

En 2024, près de 2.000 interpellations liées au trafic de stupéfiants ont été menées à Anderlecht, pointe Didier Noltincx. Le chef cabinet rappelle qu'en parallèle du travail effectué par la police locale, le parquet de Bruxelles continue de s'atteler de façon plus structurelle au démantèlement des réseaux de drogue dans la capitale. Il souligne également l'importance du volet préventif, dont le travail réalisé par les associations et autres services médicaux vis-à-vis des publics de consommateurs.

"Nous entendons bien être des partenaires loyaux, déterminés et pleinement engagés dans le processus mis en place par le procureur du Roi - à savoir une logique répressive pour tendre vers l'efficacité", a conclu Didier Noltincx.

Réunion des bourgmestres

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close a invité jeudi matin les bourgmestres bruxellois à une réunion, à 17h30, dans le contexte des coups de feu tirés au cours des dernières 24h dans deux quartiers de la région bruxelloise. Il y sera surtout question de la présentation d'un projet d'unité de commandement concerté avec le procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil, a-t-on appris dans l'entourage de M. Close.

Les chefs de corps des zones de police de la capitale sont également conviés à cette réunion au centre administratif Brucity de la Ville de Bruxelles.