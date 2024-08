Les discussions se poursuivent côté néerlandophone, sans percée en vue

Si les différentes coalitions pressenties sont apparues relativement rapidement au niveau wallon, fédéral et flamand, le puzzle est particulièrement difficile à Bruxelles. Les partis des groupes linguistiques français et néerlandais doivent préalablement former une majorité avant d'élaborer ensemble un accord de gouvernement. Côté francophone, le PS a accepté de négocier avec le MR et Les Engagés.

Côté néerlandophone, Groen a remporté les élections, suivi par la Team Fouad Ahidar, qui a créé la surprise. La formatrice Elke van den Brandt (Groen) espérait bâtir une coalition avec l'Open VLD, Vooruit et le CD&V. Mais Benjamin Dalle (CD&V) est réticent, car il s'était opposé à une telle composition lors de la précédente législature. La situation était donc toujours bloquée avant la semaine de vacances.