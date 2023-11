Les dix plus anciens imprimés belges exposés pour la première fois au KBR museum

Les passionnés d'histoire et autres curieux auront l'occasion de découvrir, les 8 et 9 décembre prochains, dix des plus anciens ouvrages imprimés de notre pays au KBR museum, musée de la Bibliothèque royale de Belgique, annonce vendredi l'institution. Imprimées entre 1473 et 1475, ces éditions d'Alost, de Louvain, Bruges et Bruxelles pourront exceptionnellement être observées de près lors d'une visite privée exclusive en compagnie d'experts travaillant au KBR.