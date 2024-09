Les employés de l'usine Audi à Forest mécontents: des travailleurs confisquent les clés des véhicules

Selon cette source syndicale, cela concerne environ 200 voitures sur l'ensemble du site, alors que VTM Nieuws fait état de 300 voitures. Les syndicats avaient indiqué qu'aucun véhicule ne quitterait l'usine tant qu'ils n'obtiendraient pas d'éclaircissements par rapport à l'avenir de l'entreprise. Les organisations syndicales ont eu vent du fait que la direction envisageait de récupérer demain/vendredi les voitures qui se trouvent dans les garages par exemple. Les clés des véhicules ont dès lors été confisquées et celles-ci sont désormais conservées en lieu sûr.

Des travailleurs d'Audi Brussels à Forest ont saisi les clés de véhicules achevés et inachevés. L'information, rapportée par VTM Nieuws, a été confirmée de source syndicale jeudi soir.

Les organisations syndicales veulent savoir au plus vite s'il y a ou non un avenir pour Audi Bruxelles, ajoute-t-on. "Nous enquêtons actuellement sur ce qui s'est exactement passé", a expliqué Peter D'hoore, porte-parole d'Audi Bruxelles. "Nous comprenons que les gens soient inquiets et réagissent avec émotion. Nous appelons tout le personnel à faire preuve de bon sens."

La production devait reprendre partiellement mercredi chez Audi Brussels après plusieurs semaines de congés et de fermeture, mais les travailleurs ont décidé de ne pas reprendre le travail après l'annonce mardi selon laquelle le groupe Volkswagen n'attribuerait pas de nouveau modèle à l'usine. Le travail n'a pas non plus repris jeudi.