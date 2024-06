Les étudiants pro-palestiniens expulsés par la police du bâtiment occupé à l'ULB

Vers 06h30, les occupants ont diffusé des vidéos de l'expulsion en cours sur leurs réseaux sociaux. On y voit des policiers, présents en nombre, exhorter les étudiants vers la sortie. Les occupants ont en outre appelé à la mobilisation pour "venir les soutenir". "La répression ne nous arrêtera pas. Vous ne faites que grandir notre mouvement et notre détermination", soulignait l'une de leurs communications.

Aux alentours de 08h30, les lieux avaient complètement été évacués. Une quarantaine d'étudiants sont toutefois mobilisés devant le bâtiment, et parlent d'une "expulsion violente", selon une journaliste Belga présente sur place. Une dizaine de policiers sont campés devant l'entrée du bâtiment, et des techniciens barricadent les fenêtres.

"Je me suis réveillée en entendant des portes défoncées. Certaines personnes se sont fait frapper et étrangler par la police, et des ordinateurs et téléphones ont été cassés pendant l'expulsion. Nous avons ensuite tous été emmenés dans l'auditoire, où les policiers ont contrôlé nos identités", a témoigné une étudiante. Selon elle, les occupants n'auraient pas été prévenus au préalable de l'évacuation.

Le 18 juin, la rectrice Annemie Schaus a appelé les occupants à libérer le bâtiment dans les plus brefs délais, estimant que l'évolution du mouvement "ne répond plus aux idéaux qui l'ont motivé" et regrettant notamment les "dégradations commises" lors de plusieurs actions. Vendredi dernier, les étudiants avaient toutefois annoncé la prolongation de leur action.